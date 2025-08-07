గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ పేలి ముగ్గురు మృతి.. నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు

సాక్షి,విశాఖ: ఫిషింగ్ హార్బర్లో సమీపంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. హిమాలయ బార్ వద్ద గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు మరణించారు. నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
గురువారం సాయంత్రం ఫిషింగ్ హార్బర్ (Fishing Harber) ఏరియాలో సిబ్బంది వెల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలి ముగ్గురు ఘటన స్థలంలో మరణించారు. నలుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
ప్రమాదంతో అప్రమత్తమైన స్థానికులు,పోలీసులు క్షతగాత్రుల్ని అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టానికి పంపించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.