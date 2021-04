జస్టిస్ ఎన్వీ రమణకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం జగన్‌

సాక్షి, అమరావతి: సుప్రీంకోర్టు 48వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా శనివారం ప్రమాణస్వీకారం చేసిన జస్టిస్ నూతలపాటి వెంకట రమణకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శనివారం ఆయన తన అధికారిక ట్విటర్ ఖాతా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్‌ రావు కూడా జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Congratulations to Justice Sri NV Ramana Garu on being sworn in as the Chief Justice of India.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 24, 2021