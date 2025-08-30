 మాదాపూర్‌ : హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో మోడల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు ) | Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur | Sakshi
మాదాపూర్‌ : హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో మోడల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు )

Aug 30 2025 8:04 AM | Updated on Aug 30 2025 8:04 AM

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur1
1/14

మాదాపూర్‌ : ప్రముఖ డిజైనర్లు రూపొందించిన వస్త్రాభరణాలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur2
2/14

మాదాపూర్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న హైలైఫ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ను నటీమణులు ప్రజ్ఞనగరా, కామాక్షి, ఉర్మిళా చౌహాన్, నిర్వాహకుడు డొమినిక్‌తో కలిసి ప్రారంభించారు.

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur3
3/14

ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రముఖ డిజైనర్లు 350 మందికి పైగా రూపొందించిన అత్యాధునిక డిజైన్స్‌ స్టాల్స్‌లో అందుబాటులో ఉంచినట్టు తెలిపారు.

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur4
4/14

ప్రదర్శనలో ఉత్పత్తులు ఫ్యాషన్‌ లవర్స్‌ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కార్యక్రమంలో డిజైనర్లు, మోడల్స్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur5
5/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur6
6/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur7
7/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur8
8/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur9
9/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur10
10/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur11
11/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur12
12/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur13
13/14

Models Are Bustling at the High Life exhibition At Madhapur14
14/14

# Tag
Models High Life Luxury Exhibition High Life Ex-po High Life Fashion madhapur Fashion Events photo gallery
View all
View all
