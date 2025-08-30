1/14
మాదాపూర్ : ప్రముఖ డిజైనర్లు రూపొందించిన వస్త్రాభరణాలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
మాదాపూర్లోని హెచ్ఐసీసీలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ను నటీమణులు ప్రజ్ఞనగరా, కామాక్షి, ఉర్మిళా చౌహాన్, నిర్వాహకుడు డొమినిక్తో కలిసి ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రముఖ డిజైనర్లు 350 మందికి పైగా రూపొందించిన అత్యాధునిక డిజైన్స్ స్టాల్స్లో అందుబాటులో ఉంచినట్టు తెలిపారు.
ప్రదర్శనలో ఉత్పత్తులు ఫ్యాషన్ లవర్స్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కార్యక్రమంలో డిజైనర్లు, మోడల్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
