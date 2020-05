నా ఐదుగురు బాయ్‌ ఫ్రెండ్స్ అతనే..‌

లాక్‌డౌన్‌ వేళ సినీ ప్రముఖులు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఇక రోజువారి తమ వ్యక్తిగత, వృత్తికి సంబంధించిన విషయాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే బాలీవుడ్‌ నటీ నేహా ధుపియా మే10 (ఆదివారం) మదర్స్‌ డే సందర్భంగా తన భర్త అంగద్‌ బేడీతో దిగిన ఫొటోలను ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ‘హ్యాపీ యానివర్సరీ మై లవ్‌​.. మనం ఒకటై రెండేళ్లు అవుతోంది. అంగద్‌.. నా జీవితానికి ప్రేమ ఇచ్చిన వ్యక్తి . నాకు ఎల్లప్పుడూ మద్దతుగా నిలుస్తాడు. మంచి తండ్రిగా ఉంటారు. నాకు ఆత్మీయ స్నేహితుడు. ఎప్పుడూ నాకు కోపం తెప్పించే సహచరి. ఇలా ఐదుగురు బాయ్‌ ఫ్రెండ్స్‌ను అతనిలో నేను కలిగి ఉన్నాను. అది నా ఎంపిక’ అంటూ ఆమె కామెంట్‌ చేశారు. ‘ఎల్లప్పుడూ నిన్ను ప్రేమిస్తాను’ అంటూ నేహా భర్త అంగద్‌ రిప్లే ఇచ్చాడు.

Happy anniversary my love ... to two years of togetherness 💕... "Angad is like 1. The love of my life 2. a suport system 3. a great father,4. My best friend and 5. The most annoying roommate ever. It's like I have 5 bfs in one...it's my choice." #thosewhoknowknow @Imangadbedi pic.twitter.com/dmlZFW0IZ0

