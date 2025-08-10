 14 లేదా 16న కొడంగల్‌కు సీఎం | CM Revanth Reddy to visit Kodangal on August 14 or 16 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

14 లేదా 16న కొడంగల్‌కు సీఎం

Aug 10 2025 5:12 AM | Updated on Aug 10 2025 5:12 AM

CM Revanth Reddy to visit Kodangal on August 14 or 16

అభివృద్ధి పనులపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష

కొడంగల్‌: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఈనెల 14 లేదా 16వ తేదీన కొడంగల్‌లో పర్యటించనున్నట్లు అధికార వర్గాల సమాచారం. ఈ సందర్భంగా ఆయన నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులపై రాష్ట్ర, జిల్లాస్థాయి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు స్థానిక అధికారులకు మౌఖిక ఆదేశాలు అందినట్లు సమాచారం.

నియోజకవర్గంలో గడిచిన ఏడాదిన్నర కాలంలో సుమారు రూ.10 వేల కోట్లతో పలు రకాల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కళాశాల, వృత్తి విద్యా కళాశాల, ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల, నర్సింగ్‌ కళాశాల, వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం, మహిళా డిగ్రీ కళాశాల, పీజీ కళాశాల, జూనియర్‌ కళాశాలలు, 220 పడకల ప్రభుత్వ టీచింగ్‌ ఆస్పత్రి, కొడంగల్‌ – నారాయణపేట ఎత్తిపోతల పథకం, కొడంగల్‌లో రూ.6 కోట్లతో ఆర్‌అండ్‌బీ అతిథి గృహం, రూ.344 కోట్లతో రోడ్ల విస్తరణ పనులు, రూ.30 కోట్లతో పాఠశాలల్లో అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణం, సమీకృత గురుకుల విద్యా సంస్థలు, కొడంగల్‌లో మున్సిపల్‌ కార్యాలయం, రూ.300 కోట్లతో ఇతర అభివృద్ధి పనులు.. తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష చేయనున్నట్లు తెలిసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హయగ్రీవ పూజ చేసిన యాంకర్ అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 2

సోదరీమణులతో టీమిండియా క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)
photo 3

చిన్నారులతో ప్రధాని మోదీ రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆత్మీయ అనురాగ బంధానికి ఆనవాళ్లు: రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ ఫోటోలు
photo 5

తెలుగు సీరియల్ బ్యూటీస్ వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)

Video

View all
ISF Chief reveals key details on Operation Sindoor 1
Video_icon

సిందూర్ సమయంలో పాక్ ఐదు యుద్ధ విమానాలు కూల్చేశాం: ఐఏఎఫ్ చీఫ్
YSRCP MP Gurumurthy SHOCKING COMMENTS on Chandrababu 2
Video_icon

తప్పుడు కథనాలతో ఎల్లో మీడియా ప్రజలను మభ్యపెడుతోంది: ఎంపీ గురుమూర్తి
Mallareddy Sensational Comments on his Political Career 3
Video_icon

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Rakhi Festival Celebrations In RK Roja House 4
Video_icon

RK రోజా ఇంట్లో రాఖీ పండుగ సెలబ్రేషన్స్
YSRCP Satish Kumar Reddy Sensational Comments On Nara Lokesh And Btech Ravi 5
Video_icon

Satish Kumar Reddy: నాకు ఏం జరిగినా దానికి బాద్యులు లోకేష్, బీటెక్ రవి
Advertisement
 