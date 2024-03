ఆర్సీబీ తమ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమర్‌ల జాబితాలో మరో ఆటగాడికి చోటు కల్పించింది. ఫ్రాంచైజీ మాజీ ఆటగాడు వినయ్‌ కుమార్‌ కొత్తగా ఆర్సీబీ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమర్‌ల జాబితాలో చేరాడు. గతేడాది (2023) మాజీ ఆటగాళ్లు క్రిస్‌ గేల్‌, ఏబీ డివిలియర్స్‌లను హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమర్ల జాబితాలోకి చేర్చిన ఆర్సీబీ.. ఈ ఏడాది వినయ్‌ కుమార్‌ను ఆహ్వానించింది.

నిన్న (మార్చి 19) జరిగిన అన్‌బాక్స్‌ ఈవెంట్‌ సందర్భంగా ఆర్సీబీ వినయ్‌ కుమార్‌ను హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమర్‌ల జాబితాలోకి ఆహ్వానించి, సత్కరించింది. వినయ్‌ను సత్కరించిన వారిలో ఆర్సీబీ యజమానితో పాటు విరాట్‌ కోహ్లి, డుప్లెసిస్‌, మహిళా జట్టు కెప్టెన్‌ స్మృతి మంధన ఉన్నారు. వినయ్‌కు హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌లోకి ఆహ్వానిస్తున్న విషయాన్ని ఆర్సీబీ యాజమాన్యం ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించింది.

Vinay Kumar joins the elite company of RCB icons 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔 𝑮𝒂𝒚𝒍𝒆 and 𝑨𝑩 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒊𝒆𝒓𝒔✨ pic.twitter.com/mJ8OdaeH6U

