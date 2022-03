ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌ ద్వారా క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లోకి గ్రాండ్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ఎల్ఎస్‌జీ)కు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర న్యూస్‌ బయటికి వచ్చింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ జెర్సీ అధికారికంగా విడుదల కాకముందే లీకులకు గురై వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రముఖ ర్యాపర్ బాద్షాతో ఓ ప్రమో సాంగ్ రూపొందించిన ఎల్‌ఎస్‌జీ.. నేడో, రేపో జెర్సీని లాంచ్ చేయాలని భావించగా, ఈ లోపే జెర్సీకి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి.

HERE-WE-GO, leaked footage of the ongoing shoot of @LucknowIPL theme song featuring @Its_Badshah . 🎶📹 #JerseyReveal 👀💙🧡 #WeAreSuperGiants | #IPL2022 #TATAIPL2022 #TataIPL #IPL pic.twitter.com/DSekgZmyNE

ఈ ఫోటోల్లో బాద్షా.. లైట్ స్కై బ్లూ కలర్, భుజాల దగ్గర ఆరెంజ్ కలర్ షేడ్‌తో ఉన్న జెర్సీని ధరించి ఉన్నాడు. ఇదే ఎల్‌ఎస్‌జీ అఫిషియల్‌ జెర్సీ అని ఫ్రాంచైజీ అభిమానులు కన్ఫర్మ్‌ చేసుకున్నారు. ఈ ఫోటోల్లో బాద్షా ఎల్ఎస్‌జీ లోగోను చేతబట్టి స్టెప్పులేస్తుండటం అభిమానల అనుమానికి బలం చేకూరుస్తుంది. లక్నో జెర్సీ ఇదే అని ఫిక్స్‌ అయిపోయిన అభిమానులు కొత్త జెర్సీతో సందడి చేస్తున్నారు.

Badshah might be working on Lucknow Super Giants theme song for IPL 2022!#KLRahul | #LucknowSuperGiants | #IPL2022 pic.twitter.com/cYU95UtaIA

— Kunal Yadav (@kunaalyaadav) March 9, 2022