వికెట్‌ పడగొట్టాడు.. మాస్క్‌ ధరించాడు.. వీడియో వైరల్‌

పాకిస్తాన్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ హరీస్ రౌఫ్ బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గీలాంగ్ వేదికగా మంగళవారం పెర్త్‌ స్కాచర్స్‌తో మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌ తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన పెర్త్‌స్కాచర్స్‌కు మెరుపు ఆరంభం లభించింది. తొలి రెండు ఓవర్లలో ఏకంగా 21 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఇన్నింగ్స్‌ మూడో ఓవర్‌ వేసిన హరీస్ రౌఫ్ బౌలింగ్‌లో.. పీటర్సన్‌ వికెట్‌ కీపర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ఈ క్రమంలో వికెట్‌ సాధించిన హరీస్ రౌఫ్ వెరైటీ సెలబ్రేషన్‌ను జరుపుకున్నాడు.

కోవిడ్‌ నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలియజేస్తూ.. శాని టైజర్‌తో చేతులు శుబ్ర పరుచుకోవడం, మాస్క్‌ ధరించడం వంటివి మైదానంలో రౌఫ్ చేసి చూపించాడు. కాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ మేనేజ్మెంట్ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది. దీంతో ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే రౌఫ్ కన్న ముందు దక్షిణాఫ్రికా స్పిన్నర్ తబ్రైజ్ షమ్సీ ఇటువంటి సెలబ్రేషన్లు జరుపుకున్నాడు. ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. మెదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన పెర్త్‌ స్కాచర్స్‌ 196 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. పెర్త్‌ బ్యాటర్లలో ఎవాన్స్(69),టర్నర్‌(47) పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌లుగా నిలిచారు.

"Cleanly" taken for Haris Rauf's first wicket of the day... 😷🧼@KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/hLWA0XXoth

— KFC Big Bash League (@BBL) January 11, 2022