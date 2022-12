ఫుట్‌బాల్‌లో ఒక శకం ముగిసింది. ఫ్రాన్స్‌ స్టార్‌ ఫుట్‌బాలర్‌ కరీమ్‌ బెంజెమా అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. సోమవారం రాత్రి తన ట్విటర్‌లో బెంజెమా రిటైర్మెంట్‌ విషయాన్ని పేర్కొన్నాడు. ఆదివారం ఖతర్‌ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో ఫ్రాన్స్‌ పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో ఓటమిపాలై రన్నరప్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా బెంజెమా తన ట్విటర్‌లో స్పందించాడు.

''ఫ్రాన్స్‌ ఓటమి నన్ను బాధించింది.. ఫిట్‌నెస్‌, ఇతర కారణాల రిత్యా అంతర్జాతీయ కెరీర్‌ నుంచి తప్పుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని భావిస్తున్నా.. ఇన్నాళ్లు ఫ్రాన్స్‌ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం గొప్ప విషయం. నాపై ప్రేమను చూపించిన అభిమానులందరికి కృతజ‍్క్షతలు. ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌ లేకుండానే రిటైర్మెంట్‌ ఇవ్వడం బాధ కలిగిస్తుంది. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు.. అందుకే గుడ్‌బై చెప్పేశా'' అంటూ పేర్కొన్నాడు.

