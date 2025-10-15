నెల్లూరు జిల్లా: సిటీ నేతలతో నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫిరెన్స్లో మంత్రి నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేషన్ మాఫియా వ్యవహారంపై స్పందించిన నారాయణ.. నేతల్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారని పార్టీ నేతలు నన్ను అడుగుతున్నారు. గొప్పల కోసం ఎవరికి వారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే పార్టీ ఎందుకు..? అని నారాయణ ప్రశ్నించారు.
చిన్న చిన్న పంచాయతీలకు వారానికోసారో లేదా 15 రోజులకు ఒకసారో పవన్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. నా శాఖను టీడీపి నేతలు తప్పుబడుతున్నారని మంత్రి నాదెండ్ల నన్ను అడిగారు. మేము అస్సలు NDA ప్రభుత్వంలోనే ఉన్నామా అని నాదెండ్ల అడిగారు.
అంతేకాక మీ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహారాలను నన్ను మాట్లాడమంటారా అని తనను ప్రశ్నించారు. జిల్లాలోని నేతలను ఎందుకు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నావని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా నన్ను అడిగారు. అనుమతి లేకుండా ఎవ్వరూ మీడియాతో మాట్లాడొద్దు అని నారాయణ అన్నారు.