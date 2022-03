వీడిన సస్పెన్స్‌.. మణిపూర్‌ సీఎంగా మళ్లీ బీరెన్‌ సింగ్‌

ఇంఫాల్‌: మణిపూర్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే విషయంపై ఎట్టకేలకు సస్పెన్స్‌ వీడింది. ప్రస్తుతం అపద్ధర్మ సీఎంగా కొనసాగుతున్న బీరెన్‌సింగ్‌(61)ను.. మణిపూర్‌ సీఎంగా కొనసాగించాలని బీజేపీ అధిష్టానం నిర్ణయించింది.

రాజధాని ఇంఫాల్‌లో జరిగిన బీజేపీ లెజిస్లేచర్‌ పార్టీ సమావేశంలో ఈ మేరకు ఏకగ్రీవంగా బీరెన్‌ సింగ్‌కు ఓటు పడింది. కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్‌, కిరెన్‌ రిజ్జు చర్చలతో సభ్యులు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక మరోసారి మణిపూర్‌ సీఎంగా పగ్గాలు చేపడుతున్న తరుణంలో.. అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ.. బీరెన్‌ సింగ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Heartiest congratulations Shri @NBirenSingh ji on getting elected as Chief Minister of Manipur once again.

Under your able leadership, I am sure Manipur will continue on the path of accelerated growth & development.

My best wishes for all your future endeavours.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 20, 2022