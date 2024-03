ఢిల్లీ: టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్‌, బీజేపీ ఎంపీ గౌతం గంభీర్‌ కీలక ప్రకటన చేశాడు. తాను రాజకీయ విధుల నుంచి తప్పుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపాడు. ఈ మేరకు బీజేపీ చీఫ్‌ జేపీ నడ్డాకు ఎక్స్‌ వేదికగా గంభీర్‌ విజ్ఞప్తి చేశాడు. అయితే గంభీర్‌ ప్రకటించి కొన్ని గంటల్లో మరో ఎంపీ జయంత్‌ సిన్హా.. తాను వచ్చే లోకసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని ప్రకటించారు. జయంత్‌ సిన్హా జార్ఖండ్‌లోని హజారీబాగ్‌ నియోజకవర్గ ఎంపీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

‘నన్ను ఎన్నికల విధుల నుంచి తప్పించాలని కోరుతున్నా. నేను ప్రపంచ పర్యావరణ మార్పుల విషయంలో భారత్‌పై పూర్తి దృష్టి సారించాలనుకుంటున్నా. నేను ఆర్థిక, ప్రభుత్వపరమైన విషయాల్లో బీజేపీ పార్టీకి అన్ని రకాలుగా సేవలందిస్తా.

.. గత పదేళ్లుగా హజారీబాగ్‌కు సేవలు అందించినందుకు గర్వపడుతున్నా. ప్రధాని మోదీ, అమిత్‌ షా, బీజేపీ నాయకత్వం ఆశీస్సులతో చాలా మంచి అవకాశాలు పొందాను. వారందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. జైహింద్‌’ అని జయంత్‌ సిన్హా ఎక్స్‌( ట్విటర్‌) వేదికగా ప్రకటించారు.

I have requested Hon’ble Party President Shri @JPNadda ji to relieve me of my direct electoral duties so that I can focus my efforts on combating global climate change in Bharat and around the world. Of course, I will continue to work with the party on economic and governance…

