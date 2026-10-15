సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్న వేళ.. 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితాల స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ (ఎస్ఎస్ఆర్) చేపట్టాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది. ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం-1950లోని సెక్షన్ 21 కింద ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జనవరి 1, 2027ను అర్హత తేదీగా నిర్ణయించింది.
అసోం, అండమాన్-నికోబార్, గోవా, బిహార్, ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్, కేరళ, మణిపుర్, పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్, మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో ఈ సవరణ చేపట్టనున్నారు.
అర్హులైన ఓటర్లను, ముఖ్యంగా యువత, తొలిసారి ఓటు వేయనున్న వారిని జాబితాలో చేర్చడం, వివరాల్లో తప్పులను సరిదిద్దడం, ఓటర్ల జాబితాల స్వచ్ఛతను మెరుగుపరచడం ఈ ప్రక్రియ లక్ష్యమని ఈసీ తెలిపింది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న రాష్ట్రాలు, ఇటీవల పూర్తైన రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఎస్ఆర్ షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటిస్తామని పేర్కొంది.
పంజాబ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, మణిపుర్, గోవా, ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీల పదవీకాలం 2027లో ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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