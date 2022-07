డిస్పూర్‌: దేశంలో భారీ వర్షాలతో పలు రాష్ట్రాలు నీటమునిగాయి. గ్రామాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతంలో పర్యటించారు అస‍్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ. తముల‍్పూర్‌ జిల్లా సందర్శనకు వెళ్లిన క్రమంలో బైక్‌పై చక్కర్లు కొట్టారు. పింక్‌ రంగు హెల్మెట్‌ ధరించి ద్విచక్ర వాహనంపై పలు ప్రాంతాలను సందర్శించారు. జిల్లాలోని బగరిబారి ప్రాంతంలో బైక్‌ రైడ్‌ చేశానంటూ ట్విట్టర్‌లో వీడియో పోస్ట్‌ చేశారు సీఎం. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Took a motor-bike ride to Bagaribari embankment breach site during my visit to Tamulpur. pic.twitter.com/uE4z8TgqV0

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 14, 2022