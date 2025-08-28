 హీరోయిన్ శ్రియాకు క్షమాపణలు చెప్పిన మంచు మనోజ్.. ఎందుకంటే? | Tollywood Hero Manchu Manoj Comments On Sriya Saran Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Manchu Manoj: హీరోయిన్ శ్రియాకు క్షమాపణలు చెప్పిన మంచు మనోజ్.. ఎందుకంటే?

Aug 28 2025 3:23 PM | Updated on Aug 28 2025 3:23 PM

Tollywood Hero Manchu Manoj Comments On Sriya Saran Goes Viral

టాలీవుడ్ హీరో మంచు మనోజ్ప్రస్తుతం మిరాయి మూవీలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. హనుమాన్హీరో తేజా సజ్జా లీడ్రోల్లో నటించిన సైంటిఫిక్థ్రిల్లర్మిరాయ్లో విలన్గా మెప్పించనున్నారు. తాజాగా మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో జరిగిన ఈవెంట్కు మంచు మనోజ్ కూడా హాజరయ్యారు. సందర్భంగా మనోజ్ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు.

సీనియర్ హీరోయిన్శ్రియా శరణ్ను ఉద్దేశించి మంచు మనోజ్ మాట్లాడారు. మేమిద్దరం గతంలో కలిసి పనిచేద్దామని అనుకున్నామని అన్నారు. ఆమె నా ఫేవరేట్.. చివరికీ సినిమాలో మా ఇద్దరికీ కుదిరిందన్నారు. అలాగే సినిమాలో జరిగిన సంఘటనలకు సారీ చెప్తున్నా అంటూ నవ్వుతూ మాట్లాడారు. మాటలు విన్నశ్రియా వేదికపైనే చిరునవ్వులు చిందించారు. కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.

అంతేకాకుండా మిరాయ్ నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్పై మంచు మనోజ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. కింగ్ఆఫ్కంటెంట్అంటే ఆయనే అని అన్నారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇండస్ట్రీలో బ్రతకడం చాలా కష్టమని తెలిపారు. జీరో సపోర్ట్తో ఇండస్ట్రీకి వచ్చారని.. వంద సినిమాలు తీయాలనే ఆశయంతో అడుగుపెట్టారని కొనియాడారు. ఇలాంటి నిర్మాతను తాను ఎప్పుడు చూడలేదని అన్నారు. మహా మొండి అయితే ఇలా ఉండగలరని ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద తిమింగళాలు ఉంటాయని.. ఇక్కడ నిలదొక్కుకోవటం మీలాంటి వారికే సాధ్యమన్నారు మంచు మనోజ్.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తేజ సజ్జా 'మిరాయ్‌' ట్రైలర్‌ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 2

సముద్రం కాదహే! కుండపోతతో మునిగిన కామారెడ్డి రోడ్లను చూశారా? (చిత్రాలు)
photo 3

బిజినెస్‌మేన్‌తో హీరోయిన్‌ లవ్‌.. ఫోటోలతో పెళ్లి ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 4

తనివితీరా వేడుక సెలబ్రిటీల ఇంట కొలువుదీరిన గణపయ్య!
photo 5

'గణపతి పూజ'లో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Kids Cry as Beloved Teacher Leaves After Promotion 1
Video_icon

టీచర్ బదిలీ వెళ్లొద్దంటూ.. బోరున ఏడ్చిన పిల్లలు
Sharwanand in Talks to Replace Nithiin in Venu Yeldandis Yellamma 2
Video_icon

అప్పుడు నాని, ఇప్పుడు నితిన్ డైరెక్టర్ బలగం వేణుకి షాక్
AP Legislative Council Chairman Koyye Moshenu Raju Strong Counter to Raghu Rama Krishna Raju 3
Video_icon

రఘు రామ కృష్ణం రాజు వ్యాఖ్యలకు కొయ్యే మోషేన్ రాజు కౌంటర్
Heavy Rain Flooded Roads In NTR Distric 4
Video_icon

రోడ్లను ముంచెత్తిన వరద.. వాహనదారులకు గండం
Raptadu YSRCP Leader Strong Counter To Mahananda Reddy Comments 5
Video_icon

Raptadu: నువ్వు గ్రామానికి ఎక్కువ, మండలానికి తక్కువ
Advertisement
 