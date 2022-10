రామ్ పోతినేని- బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న తాజా చిత్రంపై క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చింది. దసరా కానుకగా చిత్రానికి సంబంధించిన కీలక అప్‌డేట్స్ ఇచ్చింది చిత్రబృందం. ఈ చిత్రం షూటింగ్ రేపటి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నట్లు ట్విటర్ వేదికగా ప్రకటించింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‍గా పెళ్లిసందడి కథానాయిక శ్రీ లీలను ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఈ సినిమాకు బీజీఎం మాస్టర్‌ ఎస్ఎస్ తమన్‌ సంగీతమందించనున్నారు.

శ్రీనివాస సిల్వర్‌ స్కీన్‌ పతాకంపై శ్రీనివాస చిట్టూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ చిత్రబృందం ఏకంగా సినిమా షూటింగ్‌ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించి అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇక సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. ఇదొక పొలిటికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా అని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో రామ్ ద్విపాత్రాభినయం చేయబోతున్నాడని సమాచారం. ముఖ్యంగా రామ్ మాస్‌ యాక్షన్‌కు సరిపోయే స్టోరీతో బోయపాటి ఈ సినిమా కథని ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Excited to share this good news on this auspicious day.A big thank you to the entire team!! Wishing #HappyDussehra to you all 🔱 #BoyapatiRAPO @ramsayz #BoyapatiSreenu @SS_Screens @srinivasaaoffl https://t.co/HeHL8FZdci

We are so happy to have you as a part of our team ❤️ @ramsayz #BoyapatiSreenu @sreeleela14 @SS_Screens @srinivasaaoffl pic.twitter.com/E57iMyDBxi

Welcoming the Sensational Musician and dear @Musicthaman Onboard for #BoyapatiRAPO 🥁🔥

The Master of Chartbusters 🎹🎶

On this auspicious day of Dussehra, We are super excited to announce 📢

The Massive Energetic Combo of Ustaad @ramsayz and Mass Director #BoyapatiSreenu on sets from Tomorrow 🔥⚡#BoyapatiRAPO starts rolling with High Adrenaline Action Sequence 🎥🎬 pic.twitter.com/ooQk3ICmYv

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) October 5, 2022