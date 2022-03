యంగ్‌ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా సెబాస్టియన్‌ పిసి 524. నమ్రతా దారేకర్, కోమలీ ప్రసాద్‌ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ మూవీకి బాలాజీ సయ్యపురెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఎలైట్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ సమర్పణలో సిద్ధారెడ్డి నిర్మించారు. రేచీకటి వల్ల సెబాస్టియన్‌ అనే పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు అనేది ప్రధాన కథ.

మార్చి 4న రిలీజైన ఈ సినిమా అప్పుడే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. విడుదలై నెల రోజులైనా కాకముందే ఆహాలో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు ప్రకటించింది చిత్రయూనిట్‌. మార్చి 18 నుంచి ఆహాలో సెబాస్టియన్‌ పీసీ 524 స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు అధికారిక ప్రటకన వెలువడింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఇదేందయ్యా, సినిమా రిలీజైన 15 రోజులకే ఓటీటీలోకి తెచ్చేశారేంటి? అంటూ విస్తుపోతున్నారు.

