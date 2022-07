కోలీవుడ్‌ హీరో మాధవన్‌ నటించిన తాజా చిత్రం రాకెట్రీ: ది నంబి ఎఫెక్ట్‌. ఇస్రో శాస్త్రవేత్త నంబి నారాయణన్‌ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజై మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించాడు రజనీకాంత్‌. అనంతరం మాధవన్‌కు శాలువా కప్పి సత్కరించాడు. ఈ ఆనందకర క్షణాలను సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు మాధవన్‌.

'ఒక లెజెండ్‌ ఆధ్వర్యంలో వన్‌ మ్యాన్‌ ఇండస్ట్రీ, లెజెండ్‌ రజనీకాంత్‌ నుంచి ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవడం మర్చిపోలేను' అంటూ వీడియో షేర్‌ చేశాడు మాధవన్‌. ఈ వీడియోలో రజనీకాంత్‌ పాదాలను తాకి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు మ్యాడీ. ప్రస్తుతం రాకెట్రీ మూవీ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది.

When you get the blessings from a one man industry & the Leagend himself in the presence on @NambiNOfficial -it’s a moment etched for eternity-Thank you for you kindest words on #Rocketry & the affection @rajinikanth sir.This motivation has completely rejuvenated us. We love you pic.twitter.com/ooCyp1AfWd

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 31, 2022