రాజమౌళి-మహేశ్ బాబు కాంబోలో వస్తున్న సినిమా 'వారణాసి'. రెండు వారాల క్రితం హైదరాబాద్లో భారీ స్థాయిలో లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించి మరీ మూవీ విశేషాలని పంచుకున్నారు. దాదాపు నాలుగు నిమిషాల వీడియోని కూడా రిలీజ్ చేశారు. తద్వారా మూవీ ఎలా ఉండబోతుందనేది అందరికీ ఓ అంచనా వచ్చేలా చేశారు. అయితే టైటిల్ విషయంలో సమస్య రావొచ్చని చాలామంది అనుకున్నారు. అదే జరిగింది. ఇప్పుడు సదరు సమస్య పరిష్కారం కూడా అయినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రకటించడానికి ముందే రాజమౌళి-మహేశ్ చిత్రానికి 'వారణాసి' టైటిల్ పెట్టబోతున్నారని రూమర్స్ వచ్చాయి. తర్వాత అదే నిజమైంది. కానీ ఇది లాంచ్ కావడానికి కొన్నిరోజుల ముందు మరో తెలుగు చిత్రానికి 'వారణాసి' అనే టైటిల్ పెట్టారు. పోస్టర్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇదో చిన్న సినిమా. నటీనటులు గానీ దర్శకుడు గానీ ఎవరో కూడా తెలియదు. అయితే వీళ్ల వల్ల రాజమౌళి చిత్రానికి సమస్య ఉండొచ్చని అనుకున్నారు. తర్వాత కాలంలో వీళ్లు.. ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఫిర్యాదు చేశారు కూడా. దీంతో రాజమౌళి ఏం చేస్తారా అని మాట్లాడుకున్నారు.
ఇప్పుడు టైటిల్ విషయంలో సమస్య పరిష్కారం అయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రకటించిన పేరుకి ముందు రాజమౌళి పేరు తగిలించినట్లు టాక్. అంటే ఇకపై 'రాజమౌళి వారణాసి' అని ఉండబోతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే దీని గురించి బయటపెట్టేందుకు టీమ్ ఏమంత ఆసక్తితో లేదట. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే మాత్రం సమస్య పరిష్కారం అయిపోయినట్లే. గతంలోనూ ఇలానే టైటిల్స్ విషయం ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. అప్పుడు 'మహేశ్ ఖలేజా', 'కల్యాణ్ రామ్ కత్తి' అని హీరోల పేర్లు టైటిల్ ముందు పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం దర్శకుడి పేరు ముందు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈసారి ఏదైనా ప్రకటన వచ్చినప్పుడు 'వారణాసి' టైటిల్ విషయంలో క్లారిటీ రావొచ్చు.
