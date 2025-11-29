రీసెంట్గానే ప్రభాస్-సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబోలో సినిమా మొదలైంది. దీనికి 'స్పిరిట్' అనే టైటిల్ ఎప్పుడో ఫిక్స్ చేశారు. ఇకపోతే లాంచ్ అయిన రోజు నుంచే షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు. హైదరాబాద్లోని కోఠి మహిళల కాలేజీ దగ్గర చిత్రీకరణ జరిగిందని తెలుస్తోంది. త్వరలో షూటింగ్ కోసమే విదేశాలకు కూడా వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సందీప్ రెడ్డి వంగా.. ప్రభాస్ విషయంలో ఓ షాకింగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడని సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకుంటున్నారు.
'స్పిరిట్' షూటింగ్ మొదలుపెట్టాలని చాన్నాళ్లుగా సందీప్ ఎదురుచూస్తూ వచ్చాడు. ఇతర సినిమాలతో ప్రభాస్ బిజీగా ఉండటం వల్ల అది ఆలస్యమైంది. తాజాగా ప్రభాస్ ఫ్రీ కావడంతో చిత్రీకరణ మొదలైంది. చిన్నపాటి షెడ్యూల్ పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక్కసారి ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెడితే సదరు ప్రాజెక్టుని సందీప్ వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేస్తుంటాడు. 'స్పిరిట్' విషయంలోనూ అదే ఫాలో అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే ఆరు నెలలు పాటు బయట కనిపించొద్దని ప్రభాస్కి చెప్పాడట. దీనికి హీరో కూడా ఒప్పుకొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
'స్పిరిట్' కోసం ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ చాన్నాళ్ల క్రితమే జరిగింది. పాటలు, నేపథ్య సంగీతం లాంటివి ముందే కంపోజ్ చేసి పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి షూటింగ్ త్వరగా పూర్తయితే చాలావరకు పని పూర్తయినట్లు అవుతుంది. అప్పటివరకు ప్రభాస్ లుక్స్ లీక్ అవకుండా ఉండేందుకు.. ప్రభాస్కి కండీషన్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. మరి ఇది నిజమా కాదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
ఈ సినిమాలో ప్రభాస్కి జోడీగా తృప్తి దిమ్రి నటిస్తుండగా.. ప్రకాశ్ రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ ఇతర కీలక పాత్రలు చేస్తున్నారు. వీళ్లతో పాటు బాలీవుడ్ నటి కాజోల్ కూడా మరో ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనుందనే రూమర్ ఒకటి వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే మాత్రం ఈమెకు ఇది తొలి తెలుగు చిత్రమవుతుంది. ఇకపోతే ఈ మూవీ 2027లోనే వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ!
