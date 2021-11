ఒరిజినల్ తెలుగు కంటెంట్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఓటీటీ సంస్థ ‘ఆహా’. ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త షోలు.. కొత్త కొత్త సినిమాలతో పాటు ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్‌లతో దూసుకుపోతుంది. సందర్భాన్ని బట్టి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొనే పనిలో ప్రణాళికలు వేస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికప్పుడు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను.. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. అదిరిపోయే టాక్ షో… ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ షోలతో సాగిపోతోంది. ప్రారంభించిన అతి తక్కున సమయంలోనే ఇతర ఓటీటీ సంస్థలకు గట్టి పోటీనిస్తూ.. డిజిటల్ రంగంలో నెంబర్ వన్ దిశగా దూసుకుపోతుంది ఈ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ.

చదవండి: హీరో బాలకృష్ణకు సర్జరీ

తరచూ సరికొత్త ఫిచర్స్‌ అందిస్తూ రోజు రోజుకీ తమ సబ్ స్కైబర్స్ సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పొతోంది ఆహా. ఇదిలా ఉంటే.. అతి తక్కువ సమయంలో ఇంతటీ క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఆహా… ఇప్పుడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సమర్పణలో ఆహా 2.0 అవతరించనుంది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఆహా యాప్‏ను 2.0గా అప్ గ్రేడ్ చేసి సరికొత్త ఫీచర్స్ అందించారు. ఈ రోజ ఉ (నవంబర్‌ 2) హైదరాబాద్‏లో ఐకాన్ స్టార్ ప్రెజెంట్స్‌ పేరుతో ఆహా 2.0 అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీనికి అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా హజరయ్యాడు.

చదవండి: పునీత్‌ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన హీరో నాగార్జున

An event full of celebrations & surprises 💥💥

Watch 'Icon Staar Presents aha 2.0' Live Now!

▶️ https://t.co/k5gydx6UbO@alluarjun #aha2point0 pic.twitter.com/C64GOTyTpf

— ahavideoIN (@ahavideoIN) November 2, 2021