 ప్రెగ్నెన్సీతో పరిణీతి చోప్రా.. పుట్టబోయే బిడ్డకు స్టార్ హీరోయిన్ గిఫ్ట్! | Alia Bhatt sends gifts to mother to be Parineeti Chopra | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Parineeti Chopra: ప్రెగ్నెన్సీతో పరిణీతి చోప్రా.. పుట్టబోయే బిడ్డకు స్టార్ హీరోయిన్ గిఫ్ట్!

Oct 15 2025 4:05 PM | Updated on Oct 15 2025 4:08 PM

Alia Bhatt sends gifts to mother to be Parineeti Chopra

బాలీవుడ్ భామ పరిణితి చోప్రా (Parineeti Chopra) ప్రస్తుతం పెద్దగా సినిమాలు చేయట్లేదు. 2023లో రాజకీయ నాయకుడితో పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ముద్దుగుమ్మ.. మెల్లమెల్లగా సినిమాలు చేయడం తగ్గించింది. గతేడాది అమర్ సింగ్ చంకీలా చిత్రంలో దిల్జీత్ దోసాంజ్‌ సరసన కనిపించింది. ప్రస్తుతం కేవలం ఓ సినిమాతో పాటు వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటించింది.

సినిమాల సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తాను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న విషయాన్ని రివీల్ చేసింది. ఈ శుభవార్తను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. త్వరలోనే హీరోయిన్ పరిణితి చోప్రా బిడ్డకు జన్మనివ్వనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పరిణీతికి మరో స్టార్ హీరోయిన్‌ గిఫ్ట్‌ను పంపి సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. డెలివరీకి ముందే పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం బహుమతి పంపిన విషయాన్ని పరిణీతి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇంతకీ ఆ వివరాలేంటో చూసేద్దాం.

(ఇది చదవండి: అలాంటి డ్రెస్‌లో సోనాక్షి.. ప్రెగ్నెన్సీ కన్‌ఫామ్‌ చేసినట్టేనా!

మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిణీతి చోప్రాకు స్టార్‌ హీరోయిన్ అలియా భట్ (Alia Bhatt) సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. తన సొంత బ్రాండ్ అయిన ఎడ్-ఎ-మమ్మా నుంచి సరికొత్త హ్యాంపర్‌ను గిఫ్ట్‌గా పంపింది. ఆలియా భట్ బహుమతిపై పరిణీతి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. తన బిడ్డకోసం గిఫ్ట్ పంపినందుకు ధన్యావాదాలు తెలిపింది. కాగా.. పరిణితి చోప్రా ఇటీవలే ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో కనిపించింది. ఆ తర్వాత తాను గర్భంతో ఉన్నట్లు శుభవార్తను పంచుకుంది.

అంతేకాకుండా పరిణీతి చోప్రా ఇటీవలే తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ను తిరిగి ప్రారంభించింది. ఓ వీడియోను సైతం తన ఛానెల్‌లో అప్‌లోడ్ చేసింది. బాలీవుడ్‌లో ఆమె నటించిన ఇష్క్ జాదే, శుద్ద్ దేశీ రొమాన్స్, మేరీ ప్యారీ బిందు, కేసరి, అమర్ సింగ్ చమ్కీలా లాంటి బాలీవుడ్‌ చిత్రాలు పరిణీతి చోప్రాకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో గుప్త ఆలయం! సాహసోపేతమైన ప్రయాణం.. కోపాన్ని తగ్గించే కోనేరు.. మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు.. ఇండస్ట్రీ అంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

దత్తత కూతురి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌లో సన్నీ లియోన్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రెస్‌ మీట్‌లో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో ‘కూలి​’ బ్యూటీ..

Video

View all
Karur Stampede Shakes Tamil Nadu Assembly 1
Video_icon

కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై దద్దరిల్లిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ
Peddireddy Ramachandra Reddy OPEN CHALLENGE to Chandrababu Govt Over FAKE Liquor Case 2
Video_icon

Peddireddy: దమ్ముంటే.. సీబీఐకి అప్పగించు..!
YSRCP Leaders APJ Abdul Kalams Birth Anniversary Celebrations 3
Video_icon

తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అబ్దుల్ కలాం జయంతి వేడుకలు
Sugali Preethi Family FIGHTS for Justice 4
Video_icon

Sugali Preethi: లోకేష్ కు చిన్నారి సూటి ప్రశ్న
Sakshi Special Discussion On Spike Of Gold Rates 5
Video_icon

Gold Rates: వణికిస్తున్న బంగారం
Advertisement
 