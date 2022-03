Alia Bhatt And Ranbir Kapoor To Knot In Middle April 2022: బాలీవుడ్‌ లవ్‌బర్డ్స్‌ అలియా భట్‌-రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ల పెళ్లి రూమర్స్‌ కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాయి. ఈ లవ్‌బర్డ్స్‌ పెళ్లి అప్పుడే, ఇప్పుడే అంటూ సోషల్‌ మీడియాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వారి పెళ్లిపై ఇప్పటి వరకు ఈ జంట క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి వీరి పెళ్లి అంశం వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఈ సారి రణ్‌బీర్‌-అలియాల వెడ్డింగ్‌ బెల్స్‌ దగ్గరికి వచ్చాయని, ఈ ఏప్రిల్‌లోనే ఈ జంజట ఒక్కటవ్వబోతున్నారంటూ బి-టౌన్‌లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ తాజా బజ్‌ ప్రకారం.. ఇటీవల రణ్‌బీర్‌ తల్లి నీతు కపూర్‌ సెలబ్రెటీ డిజైనర్‌ మనీష్‌ మల్హోత్రా స్టోర్‌లో కనిపించారు.

చదవండి: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఒక్కో పోస్ట్‌కి సమంత ఎంత తీసుకుంటుందో తెలుసా?

అంతేకాదు మనిష్‌ కూడా ఈ మధ్య తరచూ కపూర్‌ ఇంటికి వెళ్లడంతో ఈ వార్తల్లో మరింత బలం చేకూరింది. రణ్‌బీర్‌, అలియా వివాహ కార్యక్రమాల్లో భాగంగానే నీతు కపూర్‌ మనీష్‌ మల్హోత్రా సంప్రదింపులు జరుపుతుందని, ఈ జంట పెళ్లి వస్త్రాల ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చెప్పిస్తున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు అలియా, రణ్‌బీర్‌లు కూడా తమ రెగ్యూలర్‌ షూటింగ్‌కు బ్రేక్‌ కావాలని, కొద్ది రోజులు షూటింగ్‌కు విరామం తీసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వారి వివాహం ఏప్రిల్‌ నెల మధ్యలో జరగనుందంటూ బి-టౌన్‌లో చర్చించుకుంటున్నారు. కాగా ప్రస్తుతం అలియా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తుంది. అలాగే రణ్‌బీర్‌-అలియాలు బ్రహ్మాస్త్ర మూవీ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నారు.

చదవండి: రాధేశ్యామ్‌ ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌, ఆ రోజు నుంచే స్ట్రీమింగ్‌

ఇటీవల వారణాసీలో ఈ మూవీ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుని ముంబైకి తిరిగి వచ్చిన ఈ లవ్‌బర్డ్స్‌ తమ తదుపరి చిత్రాల షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నారట. రణ్‌బీర్‌ లవ్‌ రంజన్‌ మూవీ షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నగా.. అలియా ‘రాజా జౌర్‌ రాణి కీ ప్రేమ్‌ కహానీ’ షూటింగ్‌ కోసం ఢిల్లీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరూ షూటింగ్‌లకు సెలవు పెట్టి వివాహ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాలని అనుకుంటున్నారని సినీ వర్గాల నుంచి సమాచారం. మరి ఈసారైన ఈ జంట పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతారో లేదో చూడాలంటున్నారు నెటిజన్లు. కాగా ఎంతో కాలంగా రిలేషన్‌లో ఉన్న బాలీవుడ్‌ లవబర్డ్స్‌ వరసగా పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతున్నారు. గతేడాది డిసెంబర్‌లో విక్కీ కౌశల్‌-కత్రినా కైఫ్‌ ఘనం పెళ్లి చేసుకోగా ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌-శిబాని దండేకర్లు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటైన సంగతి తెలిసిందే.