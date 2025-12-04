 మార్కెట్‌ హమాలీలకు ఇన్సూరెన్స్‌ కల్పించాలి | - | Sakshi
Dec 4 2025 7:48 AM | Updated on Dec 4 2025 7:48 AM

వరంగల్‌: Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ Ð]l*Æð‡PsŒæ çßæÐ]l*-ÎÌSMýS$ VýS$Ç¢…ç³# M>Æý‡$z-ÌS-™ø´ër$ C¯]l*ÞÆð‡¯ŒæÞె¯ŒSÞ ÝûMýS-Æý‡Å… MýSÍµ…^éÌS° Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ Ð]l*Æð‡PsŒæ çßæÐ]l*Î Ä¶æÊ°Ä¶æ$¯ŒS Æ>çÙ‰ A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ VýS$…ò³ÍÏ Ð]l¬±ÔèæÓ-Æý‡$yýl$ A¯é²Æý‡$. º$«§ýl-ÐéÆý‡… H¯]l$-Ð]l*-Ð]l¬ÌS Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ Ð]l*Æð‡PsŒæ çßæÐ]l*Î Ä¶æÊ°Ä¶æ$¯ŒS A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ çßæïœgŒæ B«§ýlÓ-Æý‡Å…ÌZ °Æý‡-çÜ¯]l ^ólç³-sêtÆý‡$. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> Ð]l¬±ÔèæÓ-Æý‡$yýl$ Ð]l*sêÏ-yýl$™èl* Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ Ð]l*Æð‡P-sŒæ-ÌZ §é§éç³# 6ÐólÌS Ð]l$…¨ çßæÐ]l*Î, §ýlyýl$-ÐéÆ‡$$, ïÜÓç³-ÆŠæ, ^ér, GyýlÏ-º…yýlÏ M>ÇÃMýS$-Ë$ ç³°^ól-çÜ$¢-¯é²-Æý‡-¯é²Æý‡$. AÆý‡$á-OÌñæ¯]l çßæÐ]l*-ÎÌSMýS$ OÌñæòÜ¯ŒSÞ-Ë$ CÐéÓ-ÌS° Mö¯ól²-â¶æ$Ï-V> yìlÐ]l*…yŠæ ^ólíÜ¯]l ÐéÆý‡…-™é Ð]lÄ¶æ$çÜ$ Oò³ºyìl ç³°^ól-Ä¶æ$-Ìôæ° íÜ¦†MìS ^ólÆý‡$-MýS$-¯é²-Æý‡-¯é²Æý‡$. ÐéÇ Ýë¦¯]l…-ÌZ Ð]l_a¯]l Mö™èl¢ çßæÐ]l*Î M>ÇÃMýS$-ÌSMýS$ OÌñæòÜ¯ŒSÞ-Ë$, VýS$Ç¢…ç³# M>Æý‡$z, C¯]l*Þ-Æð‡¯ŒSÞ ÝûMýS-Æý‡Å… MýSÍµ…^éÌS-¯é²Æý‡$. ™ðlÌS…V>×æ Æ>çÙ‰ çßæÐ]l*Î, §ýlyýl-ÐéÆ‡$$, ^ér, ïÜÓç³ÆŠ‡Þ Ð]lÆý‡PÆŠ‡Þ Ä¶æÊ°Ä¶æ$¯ŒS Æ>çÙ‰ E´ë-«§ýlÅ-„ýS$-Ë$ §éÐðl$Æý‡ MýS–çÙ~, í³rtÌS Ððl…MýS¯]l², VýS…«§ýl… ¿êçÜP-ÆŠæ, ÔóæQÆŠæ, }°Ðé‹Ü, MýS$Ð]l*-ÆŠæ, Æ>…»êº$, Æ>k, f¯éÆý‡ª¯Œl, Æ>k, MýSÐ]l$-ÌêMýS-ÆŠæ, Ð]l$¯øçßæ-ÆŠæ, §éçÜ$, çÜ¨, çÙ…Ô¶æ$ ™èl¨™èl-Æý‡$-Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$.

రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గుంపెల్లి మునీశ్వరుడు

