ఒక ఇంటిలోని వంటగదిలో జస్ట్ రూ. 2 వేలుతో ప్రారంభమై ఏకంగా కోట్ల విలువ చేసే బ్రాండ్ రేంజ్కు చేరుకుంది. స్నాక్స్, స్వీట్స్ తయారు చేస్తూ..ఫిల్టర్ కాఫీ రుచుల వరకు వివిధ రకాల తినుబండరాలను అందిస్తూ నెంబర్ వన్ బ్రాండ్గా పేరు తెచుకుంది. కస్టమర్ అభిరుచి ఆధారంగానే వంటకాలు అందించి సక్సెస్ అయిన ఫుడ్ బిజినెస్.
అదే స్వీట్ కరం కాఫీ అనే విలువైన స్నాక్ బ్రాండ్. దీన్ని చెన్నైకి చెందని నళిని పార్థిబన్, ఆమె భర్త ఆనంద్ భరద్వాజ్, కజిన్స్ వీర రాఘవన్, శ్రీవత్సవ్ సుందరరామన్ స్థాపించారు. జస్ట్ తమ ఇంటి గదిలో రూ. 2000తో ప్రారంభమైన వ్యాపారం ఇది. అమ్మమ్మ అందించే రుచికరమైన స్నాక్స్ జ్ఞాపకాలతో మొదలైన వ్యాపారం అని తెలిపారు. చిన్నప్పుడు తన అమ్మమ్మ శ్రద్దగా తయారు చేసే మైసూర్పాక్, జాంగ్రీలు వంటి వంటకాల రుచి ఇప్పుడు దొరకడం లేదని భావించి..ఆమె జ్ఞాపకాలను స్మరించుకుంటూ ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు నళిని.
జస్ట్ కరపత్రాలతో మొదలుపెట్టిన వ్యాపారం ఎందరినో ప్రభావితం చేసి చాలామంది మహిళలకు దారి చూపిందన్నారు. తమ వ్యాపారంతోనే చాలామంది మహిళలు క్లౌడ్ కిచెన్ వంటి వ్యాపారాలు చేసేందుకు ముందుకొచ్చారని చెప్పుకొచ్చారు. కాగా, తాము మురుకులు, మిక్చర్, బనానా చిప్ప్, మైసూర్ పాక్, లడ్డూలు, దక్షిణ భారత ఫిల్టర్ కాఫీ వంటి వాటిని ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్లు, కృత్రిమ రంగులు ఉపయోగించకుండా తయారు చేస్తామని చెప్పారు. అదే కస్టమర్ల మనసుని గెలుచుకునేందుకు దారితీసిందన్నారు.
ఒక్కసారి తమ వద్ద ఉత్పత్తులు కొన్నవారు మరోసారి వచ్చి కొనితీరుతారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అలాగే తమ ఉత్పత్తులు తాజాగా ఉండేలా ప్యాకింగ్ చాలా కీలకపాత్ర వహిస్తుందని అన్నారు. తమ కంపెనీ ప్రత్యేక ప్యాకింగ్ని వినియోగిస్తుందని చెప్పారు. స్వచ్ఛమైన, ఆరోగ్యకరమైన విధంగా ఇంట్లో తయారు చేసే రుచితో కూడిన పిండివంటలు అందిస్తామని చెప్పారు. దక్షిణ భారతదేశపు పిండివంటల రుచిని ఎక్కువ మందికి పరిచయం చేయాలని ప్రారంభించి..ఇవాళ ఈ స్థాయిలో లాభాలు గడిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
అలాగే తమ ఉత్పత్తులను భారతదేశం అంతటా విక్రయిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ కామర్స్తో సహా అన్ని చోట్ల తమ ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తామని అన్నారు. ఇక అంతర్జాతీయ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక వెబ్సైట్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆన్లైన్లో మార్కెట్ప్లేస్లో 55% ఆదాయం, ఆఫ్లైన్ అమ్మకాల్లో దాదాపు 10% వాటాతో ఏడాదికి ఏకంగా రూ. 580 కోట్లు ఆర్జిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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