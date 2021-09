ప్రముఖ ఇండస్ట్రియలిస్టు హర్ష్‌ గోయెంకా దృష్టిని ఆకర్షించింది హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఓ రెస్టారెంట్‌, సాధారణ రెస్టారెంట్లకి భిన్నంగా ఫుడ్‌ సర్వ్‌ చేయడం ఈ రెస్టారెంట్‌ ప్రత్యేకత. హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో ఉన్న ఫ్లాట్‌ఫారమ్‌ నంబర్‌ 65 రెస్టారెంట్‌లో టేబుల్స్‌పై మినీ ట్రాక్స్‌ ఉంటాయి. మనం ఆర్డర్‌ చేసిన ఫుడ్‌ ఆ ట్రాక్‌పై మాల్‌గాడీలో ప్రయాణిస్తూ మన దగ్గరికి వస్తుంది.

ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ నంబర్‌ 65కి సంబంధించిన వివరాలు హైదరాబాదీలు సుపరిచితమే అయినా హర్స్‌ గోయెంకా లాంటి ఇండస్ట్రియలిస్టు తన ట్విట్టర్‌లో ఈ రెస్టారెంట్‌కి సంబంధించిన వీడియో పోస్ట్‌ చేయడంతో దీని ప్రత్యేకతలు మరోసారి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా చర్చకు దారితీసింది.

If you are missing train travel, here’s a unique restaurant in Hyderabad #Platform65pic.twitter.com/SVvvmkqr25

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 14, 2021