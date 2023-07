ప్రపంచంలోనే బిగ్గెస్ట్‌ ఆఫీస్‌ ఇండియాలో.. ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు

ప్రపంచంలో ఎత్తైన భవనాలు, లగ్జరీ మాన్షన్స్‌ అనగానే మనకి దుబాయ్‌ గుర్తుకొస్తుంది. కదా ఇపుడు ప్రపంచం లోనే పెద్దది, అత్యాధునికమైన ఆఫీస్‌ నిర్మాణం ఆసక్తికరంగా మారింది. పాపులర్‌ పెంటగాన్‌, బుర్జ్‌ ఖలీఫా భవనాలను మించి మన దేశంలో ఇది ఖ్యాతిని దక్కించుకోనుంది. అదీ డైమండ్‌ కేంద్రంగా. డైమండ్స్‌ అనగానే జెమ్‌ క్యాపిటల్‌, గుజరాత్‌లోని సూరత్‌ తొలత మదిలో మెదులుతుంది. ఇంతకీ ఆ రికార్డ్‌ బ్రేకింగ్‌ బిల్డింగ్‌ పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ట్వీట్‌ చేశారు.

గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో రానున్న భవనం పెంటగాన్‌ను అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్యాలయ స్థలంగా మారనుందన్న వార్తలపై స్పందించిన ఆయన ఇది సూరత్ వజ్రాల పరిశ్రమ చైతన్యాన్ని వృద్ధిని చూపుతుంది, భారతదేశ వ్యవస్థాపక స్ఫూర్తికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ఇది భారతదేశ స్ఫూర్తికి కూడా నిదర్శనం. ఇది వాణిజ్యం, ఆవిష్కరణలు , సహకారానికి కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుంది. మన ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది అంటూ మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. (యాపిల్‌ ఐఫోన్‌14పై భారీ తగ్గింపు, ఈ రోజే చివరి రోజు )

Surat Diamond Bourse showcases the dynamism and growth of Surat's diamond industry. It is also a testament to India’s entrepreneurial spirit. It will serve as a hub for trade, innovation and collaboration, further boosting our economy and creating employment opportunities. https://t.co/rBkvYdBhXv

— Narendra Modi (@narendramodi) July 19, 2023