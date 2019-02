విమానంలో బిత్తిరి చర్యలు.!

విమాన ప్రయాణంలో ఓ యువతికి ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని ట్విటర్‌లో పంచుకోగా నెటిజన్లు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఎయిర్‌ ఫ్రాన్స్‌ విమానంలో ఓ వ్యక్తి చాలా అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని లిజ్జి థాంప్సన్‌ అనే యువతి ట్వీట్‌ చేసింది. ప్రయాణంలో ఉన్నామనే సోయి మరిచి ఆ వ్యక్తి సిగ్గు లేకుండా అందరి ముందు ప్యాంట్‌ విప్పి బాక్సర్‌ షాట్‌ మీద తిరగాడని, షూస్‌, సాక్స్‌ తీసేశాడని తెలిపింది. ఈ చర్యలతో ఆ వ్యక్తి పక్క సీటులోనే ఉన్నా తాను తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యానని పేర్కొంది.

ఆ వ్యక్తి అంతటితో ఆగకుండా బిగ్గరగా అరవడం మొదలు పెట్టాడనీ, వచ్చి పక్కన కూర్చోవాలన్నాడని తెలిపింది. ఇంత జరగుతున్నా ఫ్లైట్‌ సిబ్బంది పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ట్వీట్‌ చేసింది. ఆ తర్వాతే తానే సీటు మార్చుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది. ఆమె ట్వీట్లకు నెటిజన్లు భారీస్థాయిలో స్పందిస్తున్నారు. 12వేలకు పైగా ఆమె ఆవేదనపై స్పందించారు. వారికి కూడా గతంలో ఎదురైన అనుభవాలను పంచుకొని ఆమె ఆగ్రహానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్స్‌ నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి.

The man in the seat across from me has taken HIS PANTS OFF for the flight and is just in his boxers. Flight attendants seem unconcerned. This is going to be a long flight @AirFranceFR #CDG to #LAX pic.twitter.com/Z0EfktDwpD

— Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) February 18, 2019