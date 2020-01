ప్రదీప్‌ సినిమా మ్యూజికల్‌ పోస్టర్‌ వచ్చేసింది..

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ప్రదీప్‌ మాచిరాజు. ప్రస్తుతం ప్రదీప్‌ హీరోగా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు ‘30 రోజుల్లో ప్రేమించటం ఎలా?’ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్‌లుక్‌తోపాటు మ్యూజికల్‌ పోస్టర్‌ను శనివారం హీరో రానా దగ్గుబాటి విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదీప్‌కు రానా విషెస్‌ చెప్పారు. ఈ వీడియోను తన యూట్యూబ్‌ చానల్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన ప్రదీప్‌.. ‘సెలయేటి మధ్యలో ఆ పూల పరిమళం.. నీ నీలి కళ్ళలో నా ప్రేమ మధురం.. 30 రోజుల్లో ప్రేమించటం ఎలా!’ అని ఓ కవితను ఉంచారు.

ఇప్పటికే ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తయిందని.. త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని చిత్రబృందం తెలిపింది. మున్నా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై ఎస్వీ బాబు నిర్మిస్తున్నారు. అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అమ్రిత ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.

Wishing you great luck @impradeepmachi bro for a big step from small screen to big screen😊

Here's the musical poster of#30RojulloPreminchadamEla#MRP @anuprubens pic.twitter.com/F1gjADHj9u

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) January 25, 2020