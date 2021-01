కోవిడ్‌ టీకా తీసుకున్న ఉపాసన

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్‌ వ్యాక్సినేషన్‌ కొనసాగుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. కరోనా వ్యాక్సిన్‌ని తొలుత వైద్య సిబ్బందికి ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ రంగ వైద్య సిబ్బందికి వ్యాక్సిన్‌ ఇవ్వగా.. నేటి నుంచి ప్రైవేట్‌ రంగంలోని వైద్య సిబ్బందికి వ్యాక్సిన్‌ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అపోలో లైఫ్‌ వైస్‌ చైర్‌పర్సన్‌, బీ పాజిటివ్‌ మ్యాగ్‌జైన్‌ ఎడిటర్‌, మెగాస్టార్‌ కోడలు ఉపాసన కొణిదెల గురువారం కోవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్నారు. టీకా‌పై భయాలను తొలగించేందుకు గాను ఆమె అపోలో సిబ్బందితో కలిసి వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.(చదవండి: 50 కోట్ల మంది కోసం.. ఉపాసన సరికోత్త ఆలోచన)

To put an end to the fear of vaccination, @UpasanaKonidela took the initiative & gets herself vaccinated today at Apollo.

She also suggested all the citizens to get vaccinated without any hesitation. #COVIDVaccination pic.twitter.com/5w7zer0Kfw

— BARaju (@baraju_SuperHit) January 28, 2021