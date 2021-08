లార్డ్స్: భారత్‌, ఇంగ్లండ్ జట్ల మ‌ధ్య ప్రతిష్టాత్మక లార్డ్స్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందించారు. క్రికెట్‌పై అమితాసక్తి కనబర్చే మంత్రి.. సంప్రదాయ టెస్ట్‌ ఫార్మాట్‌పై పలు కామెంట్లు చేశారు. టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఏదో మాయ ఉందని, ఈ ఫార్మాట్‌లో ఉన్న మజానే వేరని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. అందులోనూ బంతి విపరీతంగా స్వింగ్ అయ్యే మైదానాల్లో టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడితే ఆ గ‌మ్మ‌త్తే వేరుగా ఉంటుంద‌ని అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు.

There is something truly magical about Test cricket & that too when it’s played in seaming conditions

Best; Kohli versus Andreson is as riveting as it can get & of course scintillating performance of Rohit just adds to the glory of the game#INDvENG

— KTR (@KTRTRS) August 12, 2021