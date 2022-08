సెయింట్ కిట్స్‌ వేదికగా సోమవారం భారత్‌- వెస్టిండీస్‌ మధ్య జరగాల్సిన రెండో టీ20 రెండు గంటల ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్‌ ప్రారంభమవ్వాల్సి ఉండగా.. ఇప్పడు రాత్రి 10 గంటలకు మొదలుకానుంది. కాగా తొలి టీ20 జరిగిన ట్రినిడాడ్ నుంచి ఇరు జట్ల లగేజీ సెయింట్ కిట్స్‌కి చేరడంలో జాప్యం చోటు చేసుకోవడంతో మ్యాచ్‌ ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానున్నట్లు విండీస్‌ క్రికెట్‌ తెలిపింది.

"అనివార్య పరిస్ధితుల కారణంగా ట్రినిడాడ్ నుంచి సెయింట్ కిట్స్‌కి రావల్సిన ఇరు జట్ల లగేజీ ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో భారత్‌-విండీస్‌ మధ్య జరగాల్సిన రెండో టీ20 రెండు గంటలు ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌ మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల(భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 10 గంటలు)కు ప్రారంభమవుతుంది. అభిమానులు, స్పాన్సర్‌లు, ప్రసార భాగస్వాములుకు అసౌకర్యం కలిగించినందుకు చింతిస్తున్నాం" అని క్రికెట్‌ వెస్టిండీస్‌ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇక ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి టీ20లో విజయం సాధించిన భారత్‌ 1-0తో ఆధిక్యంలో ఉంది.

*CWI STATEMENT* Delayed start time for 2nd Goldmedal T20I Cup match, powered by Kent Water Purifiers | New Start Time: 12:30PM AST (11:30am Jamaica/10pm India)https://t.co/q1J5FBdZAh https://t.co/dy59uajSr8

— Windies Cricket (@windiescricket) August 1, 2022