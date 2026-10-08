 ‘ఎంతో అద్భుతంగా సాగింది’ | Smriti praises Captain Harmanpreet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఎంతో అద్భుతంగా సాగింది’

Oct 8 2026 4:01 AM | Updated on Oct 8 2026 4:01 AM

Smriti praises Captain Harmanpreet

హర్మన్‌ప్రీత్‌పై స్మృతి ప్రశంసలు

ముంబై: భారత మహిళల క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌పై కొత్త కెప్టెన్‌ స్మృతి మంధాన ప్రశంసలు కురిపించింది. పదేళ్ల పాటు హర్మన్‌ నాయకురాలిగా అద్భుతంగా పని చేసిందని స్మృతి వ్యాఖ్యానించింది. హర్మన్‌ప్రీత్‌ కెప్టెన్సీలో స్మృతి 48 వన్డేలు, 144 టి20 మ్యాచ్‌లు ఆడింది.

‘నీ సారథ్యంలో సుదీర్ఘ కాలం ఆడటం గౌరవంగా భావిస్తున్నా. పదేళ్ల నీ కెప్టెన్సీ చాలా అద్భుతంగా సాగింది. మున్ముందు ఇద్దరం కలిసి దేశానికి మరిన్ని విజయాలు అందించాలి’ అని స్మృతి తన ఇన్‌స్ట్రగామ్‌ అకౌంట్‌లో స్పందించింది. హర్మన్‌ సహచరులు జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్, శ్రీచరణి రెడ్డి కూడా ఆమె కెపె్టన్సీ ప్రయాణాన్ని అభినందిస్తూ...తమ కెరీర్‌లో అండగా నిలిచినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.    

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 