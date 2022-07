టీ20 వరల్డ్ కప్ 2022 కౌంట్‌డౌన్‌ (97 రోజులు) మొదలైన నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఐసీసీ) ఆదివారం (జులై 10) ఓ ప్రోమోను విడుదల చేసింది. ఇందులో టీమిండియా యువ వికెట్‌కీపర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచాడు. ఈ వీడియోలో భారీ అవతారంలో దర్శనమిచ్చిన పంత్‌.. సిడ్నీ హార్భర్‌లో నుంచి ఉద్భవించి అక్కడి వీధుల గుండా గాడ్జిల్లాలా నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు. వెల్‌కమ్‌ టు బిగ్‌ టైమ్‌, పంత్‌ అంటూ ఐసీసీ దీనికి క్యాప్షన్‌ జోడించింది.

Welcome to The Big Time, Rishabh Pant 🚁​ 🚁#T20WorldCup pic.twitter.com/ZUSK63ssFZ

— T20 World Cup (@T20WorldCup) July 10, 2022