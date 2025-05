RCB VS CSK: రాకాసి సిక్సర్‌ బాదిన జడేజా.. క్లాసెన్‌, రసెల్‌ కూడా సాధ్యం కాలేదు..!

సీఎస్‌కే ఆల్‌రౌండర్‌ రవీంద్ర జడేజా ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో అత్యంత భారీ సిక్సర్‌ (109 మీటర్లు) కొట్టాడు. నిన్న (మే 3) ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో జడ్డూ ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇన్నింగ్స్‌ 17వ ఓవర్‌ ఐదో బంతికి (ఛేదనలో) లుంగి ఎంగిడి వేసిన ఫుల్‌ టాస్‌ బంతిని జడేజా స్టేడియం పైకప్పు పైకి పంపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది.

109m six! 👏



Ravindra Jadeja hit a MONSTROUS maximum during his fighting knock of 77*(45)! 🔥



Watch his full knock▶️ https://t.co/76RyGG8wAn#TATAIPL | #RCBvCSK | @ChennaiIPL | @imjadeja pic.twitter.com/L5Lv6291pT

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2025