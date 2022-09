CSK Tweets On Virat Kohli: ఫోర్‌ టైమ్‌ ఐపీఎల్‌ ఛాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లిపై తమ మనసులో మాటను బయటపెట్టింది. కోహ్లి ప్రత్యర్ధి టీమ్‌ ఆటగాడైనా అతనిపై అభిమానాన్ని చాటుకుంది. కోహ్లి 1020 రోజుల తర్వాత సెంచరీ చేసిన నేపథ్యంలో ఆసక్తికర ట్వీట్లు చేసింది. ఈ వరుస ట్వీట్లు ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియలో వైరలవుతున్నాయి.

ఇంతకీ సీఎస్‌కే కోహ్లిను ఉద్దేశించి ఏం చెప్పిందంటే.. ఆసియా కప్‌-2022లో భాగంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన నామమాత్రపు మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లి అద్భుతమైన సెంచరీతో (61 బంతుల్లో 122 నాటౌట్‌) చెలరేగాడు. ఈ సెంచరీ (71వ శతకం) కోసం కోహ్లి సుదీర్ఘకాలం వేచి చూడాల్సి రావడంతో అతని కెరీర్‌లో ఇది ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్‌ అభిమానులు కోహ్లికి అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

He charged head-first into battles, over and over again! pic.twitter.com/4Q0760RGtv

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 9, 2022