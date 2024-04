ఐపీఎల్‌-2024లో విరాట్‌ కోహ్లి బ్యాట్‌ ఝులిపిస్తున్నా రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు కథ మాత్రం మారడం లేదు. ఇప్పటి వరకు ఆడిన ఆరు మ్యాచ్‌లలో కేవలం ఒక్కటి మాత్రమే గెలిచి ఆర్సీబీ పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున ఉంది.

ఈ క్రమంలో సోమవారం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై గెలుపొందడం ఆర్సీబీకి అనివార్యంగా మారింది. విజయాల బాట పడితే గానీ ఈ సీజన్‌లో కనీసం ప్లే ఆఫ్స్‌ వరకైనా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే.. ‘‘వచ్చేసారి కప్‌ మనది’’ అంటూ ఆ జట్టు అభిమానులు సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది.

📍 Bengaluru

Royal Challengers Bengaluru ❤️ take on the Sunrisers Hyderabad 🧡 at the Chinnaswamy Stadium!

Another thriller on the cards tonight? Find out 🔜#TATAIPL | #RCBvSRH | @RCBTweets | @SunRisers pic.twitter.com/WTRR28gGGs

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024