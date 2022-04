ఐపీఎల్ 2022 సీజ‌న్‌లో ఇవాళ (ఏప్రిల్ 28) మ‌రో కీల‌క స‌మ‌రం జ‌రుగ‌నుంది. ప్ర‌స్తుత సీజ‌న్‌లో అంచ‌నాల‌కు త‌గ్గ‌ట్టుగా రాణించ‌లేక‌పోతున్న ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌, కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ జ‌ట్లు నేటి మ్యాచ్‌లో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నాయి. వాంఖ‌డే వేదిక‌గా జ‌రుగ‌బోయే ఈ పోరులో గెలుపు కోసం ఇరు జ‌ట్లు హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. రాత్రి 7:30 గంట‌ల‌కు ప్రారంభమ‌య్యే ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచే జ‌ట్టు ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ముందుకు వెళ్ల‌నుండ‌గా, ఓడిన జ‌ట్టు ప్లే ఆఫ్స్ అవ‌కాశాల‌ను సంక్లిష్టం చేసుకోనుంది. ఢిల్లీ జ‌ట్టు ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఆడిన 7 మ్యాచ్‌ల్లో 3 విజ‌యాలు 4 ప‌రాజ‌యాల‌తో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ఏడో స్థానంలో ఉండ‌గా, కేకేఆర్.. తామాడిన 8 మ్యాచ్‌ల్లో 3 విజ‌యాలు 5 అప‌జ‌యాల‌తో 8వ‌ స్థానంలో నిలిచింది.

