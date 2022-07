విరాట్‌ కోహ్లి.. గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్‌ మీడియాలో ఈ పేరు మారుమ్రోగిపోతోంది. అయితే, ఈసారి తన అద్భుతమైన ఆట తీరుతో కాకుండా నిలకడలేమి ఫామ్‌తో సతమతమవుతూ విమర్శకుల నోళ్లకు పనిచెప్తున్నాడు ఒకప్పటి ఈ ‘రన్‌ మెషీన్‌’. అయినప్పటికీ పరుగుల రారాజు కోహ్లి ఎల్లప్పుడూ మాకు కింగేనంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తుండగా.. దేశీ, విదేశీ క్రికెటర్లు సైతం అతడికి అండగా నిలుస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే.. ఇంగ్లండ్‌తో మూడో వన్డేలోనూ కోహ్లి మరోసారి విఫలం కావడంతో ఈసారి ట్రోల్స్‌ మరింత ఎక్కువయ్యాయి. దీనికి తోడు మ్యాచ్‌ జరిగిన మరుసటి రోజే ఓ యాడ్‌కు సంబంధించిన వీడియో షేర్‌ చేసిన కోహ్లి.. ట్రోలర్స్‌కు మరింత పనిచెప్పాడు. కాగా మాంచెస్టర్‌ వేదికగా ఆదివారం(జూలై 17) ఇంగ్లండ్‌తో మ్యాచ్‌లో కోహ్లి.. 22 బంతులు ఎదుర్కొని 17 పరుగులు చేశాడు.

అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో రిషభ్‌ పంత్‌ అజేయ సెంచరీతో, హార్దిక్‌ పాండ్యా ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో చెలరేగడంతో భారత్‌ గెలిచి సిరీస్‌ను 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. సోమవారం కోహ్లి ట్విటర్‌ వేదికగా హెల్త్‌ సప్లిమెంట్‌ వెల్‌మ్యాన్‌కు సంబంధించిన యాడ్‌ షేర్‌ చేశాడు.

ఇందుకే పనికొస్తావు!

‘వెల్‌మ్యాన్‌.. ఆట మీది ఒత్తిడి తాలుకు ప్రభావం మన మీద పడనివ్వం.. అందుకు బదులుగా ఆటను మార్చుకుంటాం. నా కూపన్‌ కోడ్‌ నాన్‌స్టాప్‌తో కొనుగోలు చేస్తే స్పెషల్‌ ఆఫర్‌’’ అంటూ కోహ్లి ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇక ఇందుకు స్పందించిన నెటిజన్లు అతడిపై సెటైర్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

‘‘ఆట మీద పూర్తి శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది.. నువ్వు అస్సలు పాత కోహ్లివి కానే కాదు.. నిన్ను జట్టు నుంచి తప్పించాల్సిందే. ఆటపై దృష్టి పెట్టకుండా ఇలా సోషల్‌ మీడియాలో ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముకుంటున్నావు. అయినా పరుగులే చేయలేని వాడికి విటమిన్స్‌ తీసుకుంటే ఏంటి? లేకపోతే ఏంటి?

ఇక అడ్వర్టైజ్‌మెంట్లు చేసుకుంటూ బతికెయ్‌! నువ్వు ఇందుకు పనికివస్తావు! అయినా సెంచరీ చేయాలంటే ఏదైనా కూపన్‌ ఉందా? ముందు అది తీసుకో’’ అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే, ఫ్యాన్స్‌ మాత్రం ప్రతి విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూడటం సరికాదని హితవు పలుకుతున్నారు.

#WeAreWellman and we don’t let the pressures of the game change us, we change the game instead.

Visit https://t.co/dgAZldfBkQ to claim your #Wellman at a special price from me!

Use Coupon Code “NONSTOP”#vitabiotics #wellmanvitamins #ad pic.twitter.com/daO5qddOut — Virat Kohli (@imVkohli) July 18, 2022

76 runs on the whole England tour and yet you are posting ads consistently, this is not my idol Virat Kohli — Viratstannn¹⁸ (@yourboyhamza21) July 18, 2022