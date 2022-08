Harshal Patel: ప్రస్తుతం విండీస్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడుతున్న టీమిండియాకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. స్టార్‌ బౌలర్‌ హర్షల్‌ పటేల్‌ మిగతా రెండు మ్యాచ్‌లతో పాటు త్వరలో ప్రారంభంకానున్న ఆసియా కప్‌కు (ఆగస్ట్‌ 27) దూరం కానున్నట్లు సమాచారం. పక్కటెముకల గాయంతో బాధపడుతున్న హర్షల్.. మరో మూడు నెలల పాటు క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే జరిగితే హర్షల్‌.. ఆసియా కప్‌తో పాటు టీ20 వరల్డ్‌కప్‌కు (అక్టోబర్‌లో ప్రారంభం) కూడా అందుబాటులో ఉండే అవకాశం లేదు.

Harshal Patel set to miss Asia Cup and doubtful for T20 World Cup. (Reported by Cricbuzz).

