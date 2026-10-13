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సౌదీ అరేబియాలో క్షిపణి కలకలం ఫుట్బాల్ మ్యాచ్పై ప్రభావం చూపింది. రియాద్లో పోర్చుగల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఆడాల్సిన క్లబ్ మ్యాచ్ క్షిపణి దాడుల అప్రమత్తతో గంట ఆలస్యంగా మొదలైంది. ఆసియా ఛాంపియన్స్ లీగ్లో భాగంగా నిన్న రాత్రి అల్ నస్ర్, నెఫ్చీ ఫెర్గానా మధ్య జరగాల్సి ఉండింది.
ఈ మ్యాచ్కు ముందు యెమెన్కు చెందిన హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు రియాద్ వైపు క్షిపణులు ప్రయోగించారు. వీటిని సౌదీ సైన్యం అడ్డుకున్నప్పటికీ.. అప్రమత్తతలో భాగంగా రొనాల్డో ఆడాల్సిన మ్యాచ్ను వాయిదా వేశారు.
981వ గోల్తో రొనాల్డో మెరుపులు
క్షిపణి ఘటనతో మ్యాచ్కు అంతరాయం ఏర్పడినా రొనాల్డో ఆటపై దాని ప్రభావం కనిపించలేదు. తొలి అర్ధభాగం ముగియడానికి కొద్దిసేపటి ముందు ఆయన తన కెరీర్లో 981వ గోల్ సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో అల్ నస్ర్ 3-1తో విజయం సాధించింది.
పోర్చుగల్ జట్టుతో వివాదం
మరోవైపు, రొనాల్డోకు తన జాతీయ జట్టు పోర్చుగల్తో ఇటీవల వివాదం తలెత్తింది. నేషన్స్ లీగ్లో తనకు అవకాశం ఇవ్వలేదంటూ కోచ్ జార్జ్ జీసస్పై రొనాల్డో ఆరోపణలు చేశాడు. ఈ వ్యవహారంపై పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ సమాఖ్య రొనాల్డోపై క్రమశిక్షణ చర్యలు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా అతడిపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించినట్లు తెలుస్తోంది.
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