ముంబై: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి కోరలు చాస్తున్న వేళ మరో క్రికెట్‌ టోర్నీ వాయిదా పడింది. ఇప్పటికే రంజీ ట్రోఫీ, కల్నల్‌ సీకే నాయుడు ట్రోఫీలు పోస్ట్‌పోన్‌ కాగా, తాజాగా అండర్-19 కూచ్ బెహర్ టోర్నీ నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌లను వాయిదా వేస్తున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది.

NEWS : Cooch Behar Trophy knockout matches postponed.



The BCCI on Monday announced the postponement of the knockout stage matches of the Cooch Behar Trophy following some positive COVID-19 cases within the team environment.



