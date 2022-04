డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ హోదాలో ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌ బరిలోకి దిగిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ జట్టుకు ప్రస్తుత సీజన్‌లో ఏదీ కలిసిరావడం లేదు. ఐపీఎల్‌ 15వ ఎడిషన్‌లో కొత్త కెప్టెన్‌ (రవీంద్ర జడేజా) నేతృత్వంలో బరిలోకి దిగిన ఆ జట్టు ఇప్పటివరకు 4 మ్యాచ్‌లు ఆడగా అన్నింటిలోనూ ఓటమిపాలై మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాయింట్ల పట్టికలో ఆఖరి స్థానంలో నిలిచింది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల నడుమ సీఎస్‌కేకు మరో భారీ షాక్‌ తగిలింది. 14 కోట్లు పోసి కొనుక్కున్న స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ దీపక్‌ చాహర్‌ సీజన్‌ మొత్తానికే దూరం కానున్నాడని ప్రముఖ జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది.

Deepak Chahar ruled out of IPL 2022. (Reported by TOI).

