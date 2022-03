లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్‌ రాజకీయ సమీకరణాలు మార్చే వార్త ఒకటి గత రెండు రోజులుగా చక్కర్లు కొడుతోంది. తాజా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో జత కట్టడమే కాదు.. ఆరు సీట్లు గెల్చుకుంది సుహెల్‌దేవ్‌ భారతీయ సమాజ్‌ పార్టీ SBSP. అయితే Suheldev Bharatiya Samaj Party అధినేత ఓం ప్రకాశ్‌ రాజ్‌భర్‌.. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాతో భేటీ అయ్యారని, తిరిగి బీజేపీ భాగస్వామిగా చేరబోతున్నారంటూ కథనాలు వస్తుండడం ఊహాగానాలకు తెర తీసింది.



సుహెల్‌దేవ్‌ భారతీయ సమాజ్‌ పార్టీ అధినేత ఓం ప్రకాశ్‌ రాజ్‌భర్‌, అమిత్‌ షాతో భేటీ అయిన యూపీ రాజకీయాల్లో కలకలం రేపాయి. షాతో పాటు పలువురు బీజేపీ నేతలతో హస్తినలో ప్రకాశ్‌.. వరుస భేటీలు జరిగినట్లు శుక్రవారం కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలంటూ కొన్ని వైరల్‌ అయ్యాయి కూడా. ఈ నేపథ్యంలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌భర్‌ తీవ్రంగా స్పందించారు.

Those are old photos. Someone can repost the old photos and say whatever they want: Om Prakash Rajbhar, Suheldev Bharatiya Samaj Party chief on reports of him meeting Union HM Amit Shah pic.twitter.com/y6Gz0K0ZoP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 19, 2022