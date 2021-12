స్పైడర్‌ మాన్‌ ‘బల్లి’..! సోషల్‌ మీడియాలో ఫోటో వైరల్‌

Spider Man lizard: స్పైడర్‌ మాన్‌ సీరిస్‌లో భాగంగా తాజాగా ‘స్పైడర్‌ మాన్‌: నో వే హోమ్‌’ చిత్రం ఈ నెల 16న ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా అచ్చంగా స్పైడర్‌ మాన్‌ను పోలినట్లు ఉన్న ఒక జాతి బల్లి ఫోటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే సాధారంగా గోదుమ రంగులో ఉండే బల్లి మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ బల్లి మాత్రం అందుకు భిన్నం నీలం, ఎరుపు రంగులో ఉండి ఆకర్షిస్తోంది. ఈ బల్లి ఫోటోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీసెస్‌(ఐఎఫ్‌ఎస్‌) ఆఫీసర్‌ సుశాంత నంద డిసెంబర్‌ 21న తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

Spider-Man in real life…

DYN that the Mwanza flat-headed rock agama, referred to sometimes as Spider-Man agama, climbs up vertical walls like the reel life spider man😊😊 pic.twitter.com/ydpZvFNUvY

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 21, 2021