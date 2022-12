బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా పఠాన్‌ చిత్రంపై వివాదాలు రోజురోజుకీ తీవ్రతరమవుతున్నాయి. షారూక్‌ ఖాన్‌, దీపికా పదుకొనె జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల విడుదలైన బేషరం రంగ్‌ పాటపై పలువురు తీవ్ర అభ్యంతరం తెలియజేస్తున్నారు. ఈ పాటలోని పదాలు, హీరో హీరోయిన్‌ కాస్ట్యూమ్స్‌పై హిందూత్వ వాదులు, బీజేపీ నేతలు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పఠాన్‌లోని బేషరం రంగ్‌ పాటలో షారూక్‌ ఖాన్‌, బికినిలో ఉన్న దీపికను హత్తుకొని ఉన్న ఓ పోస్టర్‌ ఉంది. అయితే ఓ వ్యక్తి దీపిక ముఖం వద్ద ఉత్తర ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యానాథ్‌ ఫోటోను మార్ఫింగ్‌ చేశాడు. ఈ ఫోటోను అజార్‌ ఆర్‌కే అనే ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేయడంతో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఫోటో చూస్తుంటే అ‍చ్చం షారూక్‌ యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను పట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీనిపై నెటిజన్లు అభ్యంతరం తెలుపుతూ.. సీఎం ఫోటోను ఈ విధంగా మార్ఫింగ్‌ చేయడం అవమానకరమని మండిపడుతున్నారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

This is Truly Unacceptable 😠

Highly Objectionable &

Crime Too

That's too with image of

CM of UP Yogi Ji

Request for urgent &

earliest Possible action

🙏🙏@Uppolice @dgpup @myogioffice pic.twitter.com/eBWCQJtzlm

— Saffron Swamy (@SaffronSwamy) December 17, 2022