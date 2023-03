అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌.. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న పేరు ఇది. ఖలిస్తాన్‌ వేర్పాటువాది అయిన అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌ను పట్టుకునేందుకు పంజాబ్‌ పోలీసులు మామూలుగా ప్రయత్నించడం లేదు. సినిమా రేంజ్‌లో నిందితుడు.. పోలీసులు కళ్లుగప్పి వేషాలు మారుస్తూ తప్పించుకుంటున్నాడు. హాలీవుడ్‌ సినిమాలో ఛేజింగ్‌ సీన్స్‌ను తలపిస్తూ అమృత్‌పాల్‌ పంజాబ్‌ నుంచి బయటపడినట్టు సమాచారం.

ఇక, దశావతారం సినిమాలో గేటప్స్‌ మార్చినట్టు అమృత్‌పాల్‌ వేషధారణ మార్చుకుంటూ కార్లు నుంచి బైక్‌.. బైక్‌ నుంచి వివిధ వాహనాలు మార్చుకుంటూ పోలీసుల వ్యూహాలకే చెక్‌ పెడుతున్నాడు. అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌ ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఐదుకు పైగా వేషాలు మారుస్తూ బయట తిరిగినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ మేరకు అతడి ఫొటోలు కూడా బయటకు రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ ఫొటోలు చూసి పోలీసులు కూడా ఒక్కసారిగా ఖంగుతిన్నారు. అదేవిధంగా ఇతరులు గుర్తుపట్టకుండా అతను తన మత దుస్తులకు బదులు చొక్కా, ప్యాంటు ధరించినట్లు పోలీసు నిఘా వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

🇮🇳 #Watch | 'Waris Punjab De' chief #AmritpalSingh was seen escaping in an SUV in Jalandhar on March 18. He is still on the run.

(CCTV visuals) #india #mostliked pic.twitter.com/9LPIeuFdZ6

