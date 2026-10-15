అధికార పార్టీలకు ఎన్నికల సంఘం సాయం!: ప్రశాంత్ కిశోర్

ఎన్నికల సంఘం పనితీరుపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోందని, అధికారంలో ఉన్న పార్టీలకు ఆ సంస్థ సహకరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందని జన సురాజ్ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆరోపించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరగాలంటే పారదర్శకమైన, విశ్వసనీయమైన సంస్కరణలు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలతో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
బిహార్లోని సుపౌల్లో కోసి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బుధవారం విలేకరులతో ప్రశాంత్ కిశోర్ మాట్లాడారు. ఎన్నికల సంఘం నిష్పాక్షికతపై వస్తున్న ప్రశ్నలు ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకి మాత్రమే పరిమితం కాలేదని చెప్పారు. గత దశాబ్ద కాలంగా ఓటర్ల జాబితాల తయారీ, ఎన్నికల పరిశీలకుల నియామకం, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలు వంటి అంశాలపై ప్రజల్లో అనుమానాలు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
“ఓటర్ల జాబితాలను రూపొందించే విధానం, ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) పేరుతో ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడం, పరిశీలకుల నియామకం, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలు.. వీటన్నింటినీ చూస్తుంటే ఎన్నికల సంఘం అధికార పక్షానికి సహకరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. విశ్వసనీయమైన, పారదర్శకమైన సంస్కరణలు వచ్చే వరకు ప్రజల నిరసనలు కొనసాగుతాయి” అని ఆయన అన్నారు.
ఉపాధ్యాయులకు ఏడో వేతన సంఘం హామీపై..
కోసి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి లేదా కూల్చడానికి కాదని ప్రశాంత్ కిశోర్ అన్నారు. ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదని, వరద బాధితుల ఇబ్బందులను విస్మరించిందని, నేరాలు, అవినీతిని నియంత్రించడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయించే అవకాశంగా ఈ ఎన్నికలను అభివర్ణించారు.
లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందే బిహార్లోని అన్ని వర్గాల ఉపాధ్యాయులకు ఏడో వేతన సంఘం వేతన శ్రేణిని అమలు చేయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, నియోజిత ఉపాధ్యాయులు, మదర్సా, సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు అందరికీ ఈ ప్రయోజనం అందేలా చూస్తామని తెలిపారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ద్వారా ఈ హామీని అమలు చేయించలేకపోతే లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓట్లు అడగడానికి రానని ప్రకటించారు. తమ అభ్యర్థి గెలిస్తే అర్హత ఆధారంగా 10,000 మంది స్థానిక యువతకు ప్రైవేటు రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని కూడా చెప్పారు.
బిహార్ నేతలపై విమర్శలు
మాజీ ముఖ్యమంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీతో పాటు జనతాదళ్ (యునైటెడ్) నాయకులపైనా ప్రశాంత్ కిశోర్ విమర్శలు చేశారు. కొందరు సీనియర్ నాయకులు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం కోల్పోయారని వ్యాఖ్యానించారు. నితీశ్ కుమార్ మద్దతు తమకు ఉందని చెప్పుకునే జేడీయూ నేతలకు సవాల్ విసిరారు. నితీశ్ నిజంగా తమ అభ్యర్థికి మద్దతిస్తే, ఆయన ఒక నిమిషం వీడియో సందేశం విడుదల చేసి మద్దతు ప్రకటించాలని, అలా చేస్తే ఆయన గౌరవార్థం తమ అభ్యర్థిని ఉపసంహరించుకుంటానని చెప్పారు. ప్రచార పోస్టర్లలో నితీశ్ కుమార్ ఫొటోలు కనిపించకపోవడాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు.
ఇదిలా ఉండగా, రఘోపూర్లో ఇటీవల జరిగిన పడవ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ప్రశాంత్ కిశోర్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపి, పాట్నాకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ప్రమాద ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తానని చెప్పారు. ఎన్నికల సంఘం నిష్పాక్షికతపై ప్రశాంత్ కిశోర్ చేసిన ఆరోపణలు, ఆయన ప్రకటించిన ఎన్నికల హామీలు బిహార్ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఎన్నికల ప్రక్రియపై వస్తున్న విమర్శలకు ఎన్నికల సంఘం స్పందన, అలాగే ఉపాధ్యాయుల వేతనాలపై జన సురాజ్ హామీ అమలు సాధ్యతపై తదుపరి పరిణామాలు కీలకం కానున్నాయి.
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