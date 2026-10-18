 ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌, ఎస్‌ఐఆర్‌ మధ్య తేడాలివే.. సింపుల్‌గా తెలుసుకోండి | After SIR ECI Announces SSR in 17 States and UT What Is the Difference | Sakshi
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ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌, ఎస్‌ఐఆర్‌ మధ్య తేడాలివే.. సింపుల్‌గా తెలుసుకోండి

Oct 18 2026 7:49 PM | Updated on Oct 18 2026 7:49 PM

After SIR ECI Announces SSR in 17 States and UT What Is the Difference

న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌) ప్రక్రియను 2027కి సంబంధించి 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో చేపట్టేందుకు భారత ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌)పై నిరసనలు కొనసాగుతున్న వేళ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026లో వార్షిక ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌ ప్రక్రియను చేపట్టని ఎన్నికల సంఘం.. ఇప్పుడు వచ్చే ఏడాది జనవరి 1ని అర్హత తేదీగా నిర్ణయించింది. 2027 ప్రారంభంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఐదు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. 

రాజ్యాంగంలోని 324వ అధికరణం ప్రకారం పార్లమెంటు, రాష్ట్ర శాసనసభల ఎన్నికల కోసం ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేసే అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఉంది. ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం-1950తో పాటు ఓటర్ల నమోదు నిబంధనలు, 1960 ప్రకారం ఈ జాబితాల తయారీ, సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను నవీకరిస్తారు. కొత్తగా అర్హత సాధించినవారి పేర్లను చేర్చడంతో పాటు మరణించినవారు, శాశ్వతంగా వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లినవారి వివరాలను నిబంధనల ప్రకారం సరిచేస్తారు.

ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌, ఎస్‌ఐఆర్‌ మధ్య తేడాలివే..

అంశంఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌ (ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ)ఎస్‌ఐఆర్‌ (ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ)
ఉద్దేశంఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను నవీకరించి, వివరాల్లోని తప్పులను సరిచేయడం.ఓటర్ల జాబితాను విస్తృతంగా సవరించి, ఓటర్ల అర్హతను మరోసారి నిర్ధారించడం.
ప్రక్రియ స్వరూపంసాధారణంగా ఏటా చేపట్టే సవరణ ప్రక్రియ.సమగ్ర సవరణ అవసరమైనప్పుడు చేపట్టే ప్రత్యేక ప్రక్రియ.
నిర్వహించే కాలంసాధారణంగా ఏటా నిర్వహిస్తారు. జనవరి 1ను అర్హత తేదీగా పరిగణిస్తారు.ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించినప్పుడు నిర్వహిస్తారు. ఇది సాధారణ వార్షిక ప్రక్రియ కాదు.
ఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితాప్రస్తుత జాబితాలో అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు, సవరణలు చేస్తారు.ఓటర్ల అర్హతను పరిశీలిస్తూ జాబితాను కొత్తగా రూపొందిస్తారు.
ఇప్పటికే నమోదైన ఓటర్లుప్రస్తుత ఓటర్ల పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో కొనసాగుతాయి.ముసాయిదా జాబితాలో చోటు పొందేందుకు ఓటర్లు నిర్దేశిత నమోదు పత్రాలను సమర్పించాలి.
కొత్త ఓటర్ల నమోదుఅర్హులైన పౌరులు ఫామ్‌ 6 ద్వారా పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు.ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నమోదు, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను అనుసరించాలి.
పత్రాల పరిశీలనఇప్పటికే నమోదైన ఓటర్లందరికీ ప్రత్యేకంగా పత్రాల పునఃపరిశీలన చేపట్టే ప్రణాళిక లేదు.ఓటర్లు తమ అర్హతను నిరూపించేందుకు నిర్దేశిత పత్రాలు, వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ కూడా ఉంటుంది.
పేర్ల తొలగింపుమరణించినవారు, నకిలీ నమోదులు వంటి పేర్లను చట్టబద్ధమైన నోటీసులు, విచారణ ప్రక్రియ అనంతరం తొలగించవచ్చు.నిర్దేశించిన ప్రక్రియలో అర్హతను నిరూపించలేని వారి పేర్లు జాబితాలో చేరకపోవచ్చు.
పత్రాల్లో వ్యత్యాసాలుసాఫ్ట్‌వేర్‌ గుర్తించిన వివరాల వ్యత్యాసాలపై అందరికీ నోటీసులు జారీ చేసే ప్రత్యేక ప్రక్రియను చేపట్టే ప్రణాళిక లేదు.వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చి, అదనపు పత్రాలు కోరవచ్చు. విచారణకు హాజరు కావాలని సూచించవచ్చు.
అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులుముసాయిదా జాబితా విడుదలైన తర్వాత పేర్ల చేర్పులు, తొలగింపులు, వివరాల సవరణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.ముసాయిదా జాబితా విడుదలైన తర్వాత అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. అదనపు ధ్రువీకరణ కూడా అవసరం కావచ్చు.
2027లో అమలు2027 జనవరి 1ను అర్హత తేదీగా తీసుకుని 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్నారు.ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

# Tag
SSR sir CEC
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