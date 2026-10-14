అస్సాంలో ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) చేపట్టాలని బీజేపీ కోరుకుంటోందని రాష్ట్ర మంత్రి జయంత మల్ల బరువా తెలిపారు. రాష్ట్ర ఓటర్ల జాబితాలో విదేశీయుల పేర్లు ఒక్కటి కూడా ఉండకూడదని, అందుకోసం ఈ ప్రక్రియ అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అస్సాంలోని నల్బారిలో జరిగిన జన జాగరణ్ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న బరువా.. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల (ఈవీఎంల) విశ్వసనీయతపై కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ఆరోపణలను ఆయన తప్పుబట్టారు. బ్యాలెట్ పత్రాల ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ప్రతిపక్షాల డిమాండ్ను కూడా ప్రస్తావించారు.
“అస్సాంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎస్ఐఆర్ను కోరుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర ఓటర్ల జాబితాలో ఒక్క విదేశీయుడి పేరు కూడా ఉండకూడదు” అని బరువా అన్నారు. అక్రమ వలసలకు వ్యతిరేకంగా అసోంలో ఆరేళ్లపాటు సాగిన ఉద్యమాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితాను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సిన ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు.
కాంగ్రెస్ ఈవీఎంలను నిందిస్తోంది..
ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన ప్రతిసారీ కాంగ్రెస్ ఈవీఎంలను నిందిస్తోందని బరువా ఆరోపించారు. “కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ ప్రజల పక్షాన నిలబడదు. అందుకే ఆ పార్టీ వరుసగా ఓడిపోతోంది. ఓటమి తర్వాత ఈవీఎంలను, కొన్నిసార్లు బ్యాలెట్ పత్రాలను నిందిస్తుంది. లేదంటే ఇతర సాకులు చెబుతుంది” అని విమర్శించారు. బ్యాలెట్ పత్రాలతో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే పోటీకి సిద్ధమా అంటూ ప్రతిపక్షాలకు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ ఇటీవల సవాల్ చేసిన విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
నల్బారిలో జరిగిన ఈ సభకు 30,000 మందికి పైగా హాజరైనట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. కేంద్రంలో, అసోంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాలకు యువత మద్దతు ప్రకటించారని బరువా పేర్కొన్నారు. మహిళలు కూడా జాతీయ అంశాలపై ప్రభుత్వ వైఖరికి మద్దతుగా ముందుకొస్తున్నారని చెప్పారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని (సీఏఏ) వ్యతిరేకించిన కొన్ని సంఘాలు దేశ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
అక్రమ వలసలు, ఓటర్ల జాబితాల ప్రక్షాళన అస్సాంలో చాలాకాలంగా రాజకీయంగా వివాదాస్పద అంశాలుగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించాలన్న బీజేపీ డిమాండ్పై ఎన్నికల సంఘం వైఖరి, దాని అమలుకు సంబంధించి తదుపరి పరిణామాలు కీలకం కానున్నాయి.